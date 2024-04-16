بالفيديو: سعاد سلمان تكشف معاناتها بعد عملية التكميم التي خضعت لها قبل عامين

أثارت النجمة العراقية المقيمة في الكويت، سعاد سلمان، موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن تفاصيل معاناتها مع عملية “التكميم” التي خضعت لها قبل عامين.

ففي مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها على سناب شات، ظهرت سلمان وهي تبكي بحرقة، وتروي تجربتها المريرة مع عملية تصغير المعدة، التي وصفتها بأنها “دمرت حياتها”.

وأوضحت سلمان أنها اتخذت قرار التكميم استجابة لحملات التنمر التي تعرضت لها بسبب وزنها الزائد، ظنًا منها أن ذلك سيحلّ مشكلتها ويسعدها.

لكن بعد عامين من العملية، اكتشفت سلمان أنها وقعت في فخّ كبير، وأن التكميم لم يقدم لها سوى الألم والمعاناة.

فقد أكدت أن العملية أثرت سلبًا على صحتها، وأصبحت تعاني من آلام مستمرة وتعب شديد في أبسط المهام اليومية.

كما أنها فقدت قدرتها على ممارسة الرياضة والنشاطات التي كانت تحبها، وشعرت بأنها فقدت “عافيتها” وفرحها بالحياة.

وعبّرت سلمان عن ندمها الشديد على خضوعها للتكميم، ودعت الفتيات إلى التفكير مليًا قبل اتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدة أن “العافية أهم من كل شيء”.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو سلمان بشكل واسع، حيث عبّر الكثيرون عن تعاطفهم معها ودعمهم لها.