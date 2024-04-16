محمد رمضان بتصريحات مثيرة للجدل حول غيابه عن الموسم الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح مثير كشف الفنان محمد رمضان عن سبب غيابه عن السباق الدرامي المنقضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”.

وقال رمضان في تصريحات إعلامية، إن سبب غيابه عن موسم رمضان المنقضي، هو البُعد عن المنافسة من أجل إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة باقي المشاريع الفنية، قائلاً: كان لابد أن أبعد قليلاً لترك المجال للجمهور ليتابع باقي المسلسلات، لأني موجود من 2018 بلا توقف”.

وأضاف: “سعيد أن الجمهور ربط اسمي بشهر رمضان، فهذا شرف عظيم لي ويفرحني، وبدأت أركز أن فعلًا اسمي مرتبط بالشهر بشكل كبير، يعني في منتصف رمضان وضعوا نصف وجهي إشارة إلى أننا وصلنا لنصف الشهر”.

وتطرق محمد رمضان للحديث عن بوسترات مسلسلات رمضان 2024، إذ قال مازحًا: “بوسترات المسلسلات في الشارع مكتوب فوق كل نجم “رمضان أحلى”، وهذه مشكلة كبيرة، لأنه لو حدث ستكون كارثة لبعض الزملاء الذين لهم مسلسلات في رمضان”.

وعن اتهامه بالغرور، قال محمد رمضان: التواضع لله وحده، وأنا بعتبر الجمهور هو النجم الذي يرتاح ونحن من نتعب ونجتهد كي ننال رضاه، فـأتعامل مع جمهوري من هذا المنطلق منذ أن بدأت في مهنتي”.

وعن تشبيه جماهيريته الكبيرة بجماهيرية عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم قال: “هذا يحدث عندما يشعر الجمهور أنك منهم وفرد من العائلة، لكن لو شعر أنك نجم وتتعامل من بعيد بدون حميمية فلن يقترب منك، وأنا أتعامل مع جمهوري على أنه عائلتي، عائلة تكبر كل يوم، وتمتد للوطن العربي وليس مصر فقط”.