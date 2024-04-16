هنا الزاهد تتحدث عن أعمالها الفنية.. وتختار هؤلاء النجوم للعمل معهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بعد تصريحها بأسماء النجوم الذين توجد بينها وبينهم كيمياء في التمثيل من دون أن تذكر اسم طليقها الفنان أحمد فهمي رغم تقديمها معه عدة أعمال كان آخرها فيلم “مستر X”، الذي عرض العام الماضي.

وقالت هنا: “الكيمياء الرومانسية مع تامر حسني، واللذاذة والشقاوة أحمد السعدني، والكوميديا مع هشام ماجد”.

الجدير بالذكر، أن هنا الزاهد تعكف حالياً على الانتهاء من تصوير فيلم “ري ستارت”، الذي تشارك فيه مع الفنان تامر حسني، في ثاني تعاون بينهما، والمقرر عرضه خلال الصيف المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

من ناحية أخرى يعرض حالياً لهنا الزاهد فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، الذي تشارك في بطولته مع هشام ماجد، وطرح العمل ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك” وبطولة محمد ثروت وشيماء سيف والطفل جان رامز، وعرض العمل ضمن موسم أفلام عيد الفطر، ودخل في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات اليومية في تاريخ السينما المصرية، حيث يحتل المركز الخامس بـ 7.09 مليون جنيه في يوم واحد.

وحقق فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” منذ عرضه ما يقرب من 30 مليون جنيه في ستة أيام عرض، ويواصل العمل تحقيق أرقام قياسية في شباك تذكر السينمات.