بالفيديو: كوثر البلوشي تكشف سبب استبعاد ليالي دهراب من مسرحية صُنع في الكويت

كشفت الفنانة الكويتية كوثر البلوشي عن حقيقة استبعاد زميلتها الفنانة ليالي دهراب من مسرحية “صنع في الكويت”، وذلك بعد الجدل الذي أثارته ليالي دهراب في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت كوثر البلوشي أنها وقعت عقدًا للمشاركة في المسرحية منذ 25 ديسمبر، وأن دورها كان موجودًا في النص منذ البداية.
ونفت كوثر البلوشي أن تكون دورًا احتياطيًا لليالي دهراب، مشيرة إلى أن عقدها يؤكد مشاركتها الأساسية في العمل.
وأوضحت كوثر البلوشي أن ليالي دهراب كانت ستمثل دورها بشكل أفضل، لكن ظروفًا طارئة أدت إلى عودتها لاستكمال المسرحية.
وتفاعل الجمهور مع فيديو كوثر البلوشي، معبرين عن تعاطفهم مع ليالي دهراب لما تعرضت له من ظلم.
وتساءل البعض عن سبب استبعاد ليالي دهراب رغم وجود عقد بينها وبين إدارة المسرحية.
طالب البعض بتوضيحات من إدارة المسرحية حول حقيقة ما حدث.
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