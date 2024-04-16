بالصور- العرض الأول لفيلم “وزارة الحرب الغاشمة” من نيويورك

مباشرة من نيويورك، أقيم العرض الأول لفيلم “وزارة الحرب الغاشمة”، بحضور طاقم الفيلم، ومن بينهم النجوم هنري كافيل، وإيزا غونزاليس، وهنري جولدينج، وهيرو فينيس تيفين، وكاري الويس، وبابس أولوسانموكون، وهنري زاغا، والمنتجان محمد التركي وجيري بروكهايمر.

وتفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في دعم هذه التجربة السينمائية المثيرة من خلال مبادرة البحر الأحمر لتمويل الانتاجات العالمية. وسيتم طرحه في دور السينما يوم ١٨ أبريل في الشرق الأوسط ويوم ١٩ أبريل في باقي أنحاء العالم.