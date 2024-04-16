- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
مباشرة من نيويورك، أقيم العرض الأول لفيلم “وزارة الحرب الغاشمة”، بحضور طاقم الفيلم، ومن بينهم النجوم هنري كافيل، وإيزا غونزاليس، وهنري جولدينج، وهيرو فينيس تيفين، وكاري الويس، وبابس أولوسانموكون، وهنري زاغا، والمنتجان محمد التركي وجيري بروكهايمر.
وتفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في دعم هذه التجربة السينمائية المثيرة من خلال مبادرة البحر الأحمر لتمويل الانتاجات العالمية. وسيتم طرحه في دور السينما يوم ١٨ أبريل في الشرق الأوسط ويوم ١٩ أبريل في باقي أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- العرض الأول لفيلم “وزارة الحرب الغاشمة” من نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.