شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يروج لفيلم السرب المقرر عرضه الفترة المقبلة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم آسر ياسين على الترويج لفيلمه المنتظر "السرب"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي، بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن برومو للعمل الذي يسرد بطولات القوات المسلحة المصرية، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام التريلر الرسمي للعمل.



ستوري آسر ياسين

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الذي يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكرى فى تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

"السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.