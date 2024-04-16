فيديو.. محمد عبده يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إلغاء حفله في البحرين

في مداخلة على قناة العربية ضمن برنامج “تفاعلكم”، كشف الفنان محمد عبده عن تفاصيل حالته الصحية التي أسفرت عن إلغاء حفله المقرر في البحرين.

أوضح عبده أنه مصاب بالإنفلونزا، وأنه لا يحب الظهور للجمهور وهو في تلك الحالة. وأرجع إصابته إلى الأجواء المزدحمة في مكة المكرمة، مؤكدًا أنه دائمًا ما ينصح منظمي الحفلات بتجنب أوقات الأعياد نظرًا لإرهاق الأشخاص في تلك الفترات.

وأعرب عبده عن شكره وامتنانه للجمهور على المكالمات التي تلقاها للاطمئنان على صحته، معتذرًا عن عدم استطاعته الرد على الجميع. كما أكد أنه بصدد التعافي وسيعود قريبًا إلى الساحة الفنية. يُذكر أن شركة روتانا كانت قد أعلنت عن إلغاء الحفل المقرر للفنان محمد عبده في البحرين بسبب تعرضه لوعكة صحية.

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وعكة صحية تُجبر محمد عبده على إلغاء حفله المرتقب في البحرين