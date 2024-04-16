ناصر المزداوي مفاجأة حفل شرحبيل أحمد في "جراند طيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان الليبي ناصر المزداوي، الاستعداد لتقديم مجموعة من أحدث أغانيه، عقب وصوله إلى مصر.

الفنان الليبي ناصر المزداوي، الذي يعد من أبرز رموز الموسيقي العر بية، قرر نقل إقامته إلى القاهرة، بعد سنوات من التنقل بين إيطاليا وليبيا.

وعقد الفنان الليبي مجموعة جلسات مع نخبة من الشعراء، لاختيار أغاني جديدة، إلى جانب الأعمال التي كتب كلماتها، ووضع ألحانها.

المزداوي، كان قد تم تكريمه مؤخرا، من القنصل الإيطالي في الإسكندرية، عن مجمل مشواره الفني، و يستعد لتقديم مجموعة حفلات، بعد نقل مقر إقامته إلى مصر.

ورحب ناصر المزداوي، بقبول الدعوة التي وجهت له، للظهور كضيف شرف، في حفل الفنان السوداني شرحبيل أحمد، المقام مساء اليوم الثلاثاء، في جراند طيبة بمدينة نصر.

ويقدم المزداوي، في الحفل أشهر أغانيه "شنطة سفر "، و هي من كلماته و ألحانه.

الفنان الليبي ناصر المزداوي، تعاون مع النجم عمرو دياب، في أغنيته الشهيرة "نور العين"، التي كتب كلماتها الشاعر أحمد شتا، ووزعها حميد الشاعري.

وقام الفنان مصطفى قمر، في ألبومه "لمن يهمه الأمر 2"، بمشاركة المزداوي، تقديم أغنية شهيرة له بعنوان "حنونة".