بعد تأجيل عرضه في رمضان.. إليكم مصير مسلسل هاني رمزي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن أزمة مسلسل “بدون مقابل” للفنان هاني رمزي والتي تسببت في تأجيل عرضه ضمن سباق الدراما الرمضاني المنقضي قد انتهت، حيث قرر المنتج محمد فوزي استئناف تصوير المسلسل بعد تخطّي أزمة الإنتاج لأن فيه مشاهد كثيرة تستوجب السفر خارج مصر لتصويرها، نهاية نيسان (إبريل) الجاري، ومن المنتظر أن يُعرض العمل في موسم الصيف المقبل.

وكان محمد فوزي قد كشف أسباب خروج العمل من موسم رمضان الماضي، حيث قال: “قررنا عدم عرض مسلسل “بدون مقابل” في رمضان 2024 بسبب تصويرنا 60 في المئة فقط من مشاهده، وكان من الصعب الانتهاء من التصوير قبل أيام من قدوم الشهر الفضيل، بجانب أن هناك مشاهد يتطلب تصويرها السفر خارج البلاد”.

وكان فوزي قد أكد أن صنّاع العمل سيواصلون تصوير المسلسل خلال شهر رمضان، حتى يتمكن من عرضه بعد شهر رمضان، وهو ما لم يحدث.

ويضم مسلسل “بدون مقابل” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: عمرو عبد الجليل، داليا البحيري، وفاء عامر، نسرين طافش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب.