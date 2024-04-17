حفل الربيع لفرقة سداسي شرارة في الأوبرا.. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الفنون الجادة، حفلًا لفرقة سداسي شرارة بمناسبة أعياد الربيع.

موعد حفل فرقة سداسي شرارة

يقام الحفل في الثامنة مساء الجمعة 19 أبريل على المسرح الصغير بمشاركة العازفين الدكتور حسن شرارة - محمد اشرف شرارة - احمد حسن شرارة - محمد محي شرارة ( فيولينه ) ، الدكتور اشرف شرارة ( تشيللو)، خلود اشرف شرارة ( فلوت ) ، عاطف امام ( ناي ) ، راجي كمال ( قانون ) ، هاني زين وزين العابدين (إيقاع ).

برنامج حفل فرقة سداسي شرارة

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقار عطية شرارة منها ليالي القاهرة ، توحة ، سمبا شرارة ، مناجاة ، أفراح ، رقصة الاسكندراني ، الزفة ، رقصة الفراشة ، من قلبي ، ليالي المنصورة وليالي النور . جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير عطية شرارة بدأ التأليف الموسيقي عام 1948 فكتب مجموعة مقطوعات تقليدية "ذات اللحن الواحد"، وانتشرت من خلال تقديمها في الإذاعة وإلى جانب نشاطه كمؤلف موسيقى كان عازف فيولينة أول في فرقة موسيقى الإذاعة ثم عين قائدا لها، انشأ فرقا موسيقية في عدة إذاعات بالوطن العربي منها: تونس، ليبيا والجزائر وشارك في إنشاء معهدا للموسيقى العربية بالأردن ، وفي عام 1980 كون الموسيقار الكبير عطية شرارة، فرقة "سداسي شرارة" والتي ضمت أبناءه بهدف تقديم مؤلفاته الموسيقية التي كتبها خلال مشواره الفني، ويشارك معها حاليا أحفاده من الموسيقيين الشباب ، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف الموسيقى عام 1983 عن عملة "الكونشرتو الثاني للفيولينة والأوركسترا"، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1985، وسام العلوم والفنون والثقافة من الطبقة الثانية من السلطان قابوس سلطان عمان عام 2005.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.