فيلا فوز الفهد تتعرض للغرق بسبب فيضانات دبي.. وتثير التفاعل بـ أول ظهور لأطفالها

واجهت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لحظات رعب حقيقية خلال تواجدها في إمارة دبي، حيث شهدت الفيلا التي استأجرتها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جراء منخفض جوي عُرف باسم “منخفض الهدير”.

ونقلت فوز عبر حسابها على سناب شات الأجواء المخيفة التي أحاطت بمكان إقامتها، حيث وثقت دخول الأمطار إلى الفيلا من الشرفة، مُؤكدةً على أنها لم تتمكن من النوم طوال الليل بعد غرق الفيلا.

وأوضحت فوز أنها لجأت برفقة طفليها والعاملين في الفيلا إلى الطابق العلوي للاحتماء من الأمطار، مشيرةً إلى أن الوضع كان مخيفًا بسبب تواجد أطفالها معها.

وفي لفتة إنسانية، عرض عدد من متابعي فوز الذين يعيشون في الإمارات مساعدتها من خلال توفير مكان إقامة لها ولأطفالها لحين انتهاء العاصفة، وذلك بعد أن تعرضت فيلتها لأضرار جراء الأمطار.

وفي سياق أخر شاركت فوز الفهد صورًا لأبنائها للمرة الأولى عبر حسابها على إنستغرام، ما أثار تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم برؤية أحمد وفوز لأول مرة.

ونُشرت الصور من دبي، ولم تُظهر ملامح الطفلين بشكل واضح، بل تم التقاطها من الخلف. كما شاركت فوز نفس الصورة وظهرت بظهرها فقط، معلقةً بأنها قررت اصطحاب طفليها لقضاء وقت ممتع في دبي.

وتُظهر الصور أن الفهد اصطحبت طفليها لقضاء وقت ممتع في حديقة الحيوان بدبي، حيث بدت ابنتها فوز شقية وهي تحاول التسلق والوصول إلى البحيرة، بينما اتسم ابنها أحمد بالهدوء.

وحظيت الصور بتفاعل كبير من متابعي الفاشينيستا الكويتية الذين أبدوا إعجابهم بها، وعبروا عن مشاعرهم الجميلة تجاه الأطفال.