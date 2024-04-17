نضال الشافعي عن كريم عبدالعزيز: "نجم كبير بأخلاقه وفنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رد الفنان نضال الشافعي، على تصريحات النجم كريم عبدالعزيز، وأعرب عن سعادته بالتعاون معه في مسلسل "الحشاشين".

وكتب الشافعي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والله النجم الكبير بأخلاقه وإنسانيته قبل فنه، وده هو كريم عبد العزيز وبجدارة وعن استحقاق وأرقام، والواحد بيبقى سعيد وهو واقف قدام هذه القامة الكبيرة فنًا وإنسانًا، وكان يقول كلمتين حلوين ربنا يجبر بخاطرك، شكرًا كريم عبد العزيز".

يذكر أن الفنان نضال الشافعي شارك في رمضان 2024 بـ مسلسل "الحشاشين"، وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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