مي عمر بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. والجمهور: "جمالك تخطى الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومحبيها، صور من أحدث ظهور لها

ونشرت مي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة داخل أحد المطاعم.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "جمالك تخطى الحدود، مي وجمالها، قمر أوي، مش طبيعية، جمال ملامحها".

وشاركت مي عمر في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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