هنري كافيل وحبيبته ينتظران مولودهما الأول

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل العالمى هنري كافيل أنه وحبيبته ينتظران طفلهما الأول، حيث أكد نجم سوبرمان الخبر في العرض الأول لفيلمه الجديد The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.

وفي حديثه لبرنامج Access Hollywood، قال الممثل البريطاني: "أنا متحمس جدًا لذلك، أنا وناتالي متحمسان للغاية".

شريكة كافيل هى ناتالي فيسكوسو، نائب رئيس شركة Vertigo Entertainment، شركة إنتاج أفلام الرعب It وFive Nights At Freddy’s.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare هو أحدث فيلم للمخرج جاي ريتشي، وبطولة آلان ريتشسون وأليكس بيتيفر وهنري جولدينج وهيرو فينيس تيفين إلى جانب كافيل.

من المقرر أن يصل الفيلم إلى دور السينما الأمريكية في 19 أبريل الجارى، وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، ويتتبع مجموعة من الجنود ذوي المهارات العالية الذين جندهم الجيش البريطاني لضرب القوات الألمانية.

من المقرر أن يجتمع كافيل مع ريتشي مرة أخرى في فيلم الإثارة القادم In The Gray، الفيلم، الذي من المقرر أن يصدر في يناير من العام المقبل 2025، سيشارك فيه أيضًا البطولة جيك جيلينهال، وروزاموند بايك، وإيزا جونزاليس من The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.