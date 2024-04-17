أفضل وسيلة للانتقام هي النجاح.. عمر كمال يوجه رسالة خاصة إلى جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه مطرب المهرجانات عمر كمال رسالة إلى الشباب ومتابعيه على منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، وطالبهم بضرورة العمل والاجتهاد والسعي من أجل تحقيق النجاح.

وقال "كمال"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا مش بنتقم أنا بنجح.. أفضل وسيلة للانتقام هي النجاح.. أنجح عشان اللي استقل بيك مايعرفش يطولك ويشوفك من بعيد يقول أنا كنت أعرفه في يوم من الأيام".

وأضاف: "أنجح عشان في قلوب لازم تفرحها وفي عيون لازم تكسرها، الحياة مش بتحب الضعيف ولا الشكاي ولا النداب، الحياة بتجري ولو وقعت محدش هيستناك وهيدوسوا على وشك".

وكان المطرب عمر كمال أطلق أغنية جديدة بعنوان "أنا في البلد عضمة"، بمشاركة حسن شاكوش وحمو بيكا، والتي من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

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