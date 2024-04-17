10 صور من احتفال روجينا بعيد ميلادها بحضور الأصدقاء والمقربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلادها مع زوجها الفنان أشرف زكي بحضور ابنتيها، وذلك في حفل اقتصر على حضور الأصدقاء والمقربين من نجوم الفن.

ونشرت "روجينا"، صورًا من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى يوم مع كل الأحباب".

حضر حفل عيد الميلاد، الفنان أحمد سلامة، الفنان الشاب مصطفى غريب، الفنانة الشابة دنيا سامي، وغيرهم من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة روجينا ببطولة مسلسل "سر إلهي" الذي عرض مؤخرًا ضمن النصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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