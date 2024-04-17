ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار بأحدث إطلالة صيفية لها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية كاجوال مرتدية توب بدون أكمام باللون الأسود، وبنطلون جينز، وحذاء أبيض، وتفاعل محبيها ومتابعيها على الصورة بتعليقات إيجابية .



وكانت قد شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو تهنئهم بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة، وهي تعد شعرها على أنغام أغنية " إختياراتي مدمرة حياتي "، وعلقت على الفيديو قائلة: "كل سنة وأنتوا طيبين .. عيد سعيد".

الأمر الذي إعتبره البعض من متابعيها أنها تقاهر طليقها الممثل المصري أحمد العوضي .



