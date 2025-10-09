سعر اليورو مقابل الين يحقق هدف جديد-توقعات اليوم 9-10-2025

نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس باستئناف محاولاته الصاعدة لنلاحظ ملامسته للهدف الإضافي المستقر عند 177.80 وليستقر دونه ليعلن انحصاره حاليا ضمن مسار ضيق متمثل بالدعم الأولي المتمركز عند 176.95 بينما يشكل مستوى 177.80 لحاجز مهم أمام التداولات الصاعدة.

نتوقع تأثر السعر حاليا بحالة من عدم الاستقرار لنبقى على الحياد لحين تحرره من إحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة, فنجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيزيد من فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد ليحاول الوصول نحو 178.45 ومن ثم لتمتد التداولات نحو مقاومة القناة الصاعدة المتمثلة حاليا بمستوى 179.60, أما الهبوط دون الدعم الإضافي سيدعم تفعيله لمحاولات جني الأرباح لنتوقع تسلله مباشرة نحو 176.20 ومن ثم ليحاول اختبار الدعم التالي المستقر قرب 175.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 176.90 و 177.80

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور