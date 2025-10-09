شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يمهد لارتفاع جديد-توقعات اليوم 9-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-09 05:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بإيجابية جديدة محاولا بذلك تحقيقه لاختراق العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ بهدف تأكيد استسلامه للسيناريو الصاعد المقترح سابقا.
ننصح بانتظار تأكيد الاختراق ليؤكد ذلك تفاعل السعر مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باندفاعه قريبا نحو مستوى 5.200$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز التالي المستقر عند 5.3200$ والذي يشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للمسار الصاعد الحالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.988$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق