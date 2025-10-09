الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر الثبات الإيجابي– توقعات اليوم 9-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-09 05:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات إيجابية خلال الفترة الأخيرة بثباته فوق مستوى 1600.00$ والذي يشكل حاليا دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ محاولة استقراره حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة من جديد بتذبذبه قرب 1655.00$.

 

نشير إلى أن محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليعزز ذلك مهمة تسجيله للمحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 1690.00$ و1727.00$ على التوالي, بينما هبوط السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا قد يجبره على تقديم بعض التداولات المختلطة مع توفر فرصة للهبوط بشكل تصحيحي نحو 1665.00$ قبل تسجيله لأي من الأهداف الإضافية المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1690.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

