سعر الباوند مقابل الين يلامس الحاجز المستهدف-توقعات اليوم 9-10-2025

كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات إيجابية خلال الفترة الأخيرة بثباته فوق مستوى 1600.00$ والذي يشكل حاليا دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ محاولة استقراره حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة من جديد بتذبذبه قرب 1655.00$.

نشير إلى أن محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليعزز ذلك مهمة تسجيله للمحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 1690.00$ و1727.00$ على التوالي, بينما هبوط السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا قد يجبره على تقديم بعض التداولات المختلطة مع توفر فرصة للهبوط بشكل تصحيحي نحو 1665.00$ قبل تسجيله لأي من الأهداف الإضافية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1690.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع