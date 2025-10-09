- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يلامس الحاجز المستهدف-توقعات اليوم 9-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-09 05:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات إيجابية خلال الفترة الأخيرة بثباته فوق مستوى 1600.00$ والذي يشكل حاليا دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ محاولة استقراره حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة من جديد بتذبذبه قرب 1655.00$.
نشير إلى أن محاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليعزز ذلك مهمة تسجيله للمحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 1690.00$ و1727.00$ على التوالي, بينما هبوط السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا قد يجبره على تقديم بعض التداولات المختلطة مع توفر فرصة للهبوط بشكل تصحيحي نحو 1665.00$ قبل تسجيله لأي من الأهداف الإضافية المقترحة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1690.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع