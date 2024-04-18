نوال الزغبي أنيقة وساندي جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت أنيقة.

ساندي

ظهرت الفنانة ساندي، بإطلالة صيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بتيشرت باللون الأصفر وشورت أبيض.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع، أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد والشكر لله، نجاح كبير جدًا لـ فيلم عالماشي في كل البلاد، شكرًا جدًا على الكلام اللي بيوصلني، كلامكم حلو".

أية سماحة

ظهرت الفنانة أية سماحة، داخل سيارتها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

خضعت الفنانة نوال الزغبي، لـ جلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عمار يا اسكندرية، صباح النسمة الحلوة على بلدي الحلوة".

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ونالت إعجاب متابعيها.

نور قدري

شاركت الفنانة نور قدري، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا من متابعيها.