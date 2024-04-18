رحاب الجمل: أدوار الشر بتستفزنى وفخورى بتعاونى مع أمير كرارة وريهام حجاج

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة رحاب الجمل ضيفة في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365 مع الصحفى عادل عبد الله بعد نجاحها بأدوراها خلال الماراثون الرمضانى ومشاركتها في مسلسلى " بيت الرفاعى وصدفة " وقالت خلال لقائها إنها أجادت في أدوار الشر كثيرا لانها بتستفزها وتخرج منها طاقة تستطيع من خلالها تقديم أقوى المشاهد .

وأضافت رحاب الجمل:"لكن هذا العام قررت تقديم أدوار البنت الطيبة الغلبانة حتى أصالح جمهورى وأضافت الجمل انها فخورة بتعاونها هذا العام مع النجم أمير كرارها فى مسلسل " بيت الرفاعى " وتجسيدها دور شقيقته التي تحبه وتدافع عنه وتساعده في محنته وأيضا أعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجمة ريهام حجاج في مسلسل " صدفة " وتجسيدها دور شقيقتها التي كانت تعانى من أفعالها ومشاكلها التي كانت تورطها فيها دائما

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.