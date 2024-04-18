يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرّفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 02:20 مساءً - شارك الفنان الوليد الحلاني مقطع فيديو عبر الستوري على حسابه الخاص على تطبيق «إنستجرام».

ووثق الوليد في الفيديو لقطات من منزل العائلة في المونتيفردي، ولفت المتابعون فخامة المنزل حيث يحتوي على حوض سباحة وحديقة.

منزل عاصي الحلاني

علما ان والد الوليد الفنان عاصي الحلاني يملك مزرعة كبيرة في الحلانية في البقاع يغلب على ديكورها الطابع القرويّ إضافة إلى فيللا عصرية في منطقة المونتيفردي.

مزرعة عاصي الحلاني

ومن جهة أخرى، يشار أن الفنّان اللبنانيّ عاصي الحلاني يملك مزرعةً، تقع في بلدة “الحلانية” اللبنانيّة، في محافظة البقاع، حيث يغلب على ديكورها الطابع القرويّ، وقد زينّ سقفها بالقرميد الأحمر، ومداخلها بالورود والأشجار،

في وقت لم ينسَ أن يُضيف اسطبلاً خاصّاً لتربية الخيول، ومكاناً مخصّصاً لممارسة هواياته المفضّلة. بالإضافة إلى أمتلاك الحلاني الفيللا العصرية في منطقة المونتيفردي في بيروت.

وقد خصص عاصي مساحة واسعة جدا لغرف الاستقبال بسبب استقباله الدائم للاصدقاء والضيوف بحيث يفسح المكان الرحب المجال لجلسات تضم الكثير من اصدقاء عاصي ومعارفه.

أحدث أغاني عاصي الحلاني

من جهة ثانية، يستعد النجم اللبنانى عاصي الحلاني، لإصدار أحدث أغانيه بعنوان “العين عليه”.

الأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج فهد الزاهد.

وحققت الأغنية صدى واسع مع الجمهور فى دبى داخل أحد الحفلات فى عيد الفطر الحالى، وذلك قبل موعد طرحها رسميا المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

تكريم عاصي الحلاني في مصر

وكان عاصي الحلاني، قد كُرّم أخيرًا في مصر من قبل ملتقى الإبداع العربي، وقدم الفنان اللبناني الشكر لمصر عندما استلم الجائزة، قائلا: أنا قادم من لبنان، وأحمل معي محبة الشعب اللبناني لشعب مصر.

وأضاف: مصر العظيمة الولّادة، مصر تربطنا بها علاقات تاريخية وعائلية، مصر هي الحضن للشعب اللبناني مهما نحكي، والتكريم من الأرض الطيبة له طعم مختلف، مصر الحاضرة، الثقافة، التاريخ، تكريم مصر له طعم آخر.

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