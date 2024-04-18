خطوبة الفنانة دعاء رجب بطلة «كيد النسا»… شاهدوا وسامة عريسها – (صور)

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 02:20 مساءً - كشفت الفنانة دعاء رجب إحدى بطلات “مسلسل الكيف” عن خطوبتها من مدير الإنتاج محمود العراقي في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

خطوبة دعاء رجب

ونشرت “دعاء” صور من كواليس حفل الخطوبة حفل حسابها الرسمي على “فيسبوك“، ظهرت خلالها والسعادة تغمرها أمام نهر النيل والتقطت مع خطيبها عدد من الصور التذكارية، كما حرصت على التقاط صورة مع خاتم الخطوبة وعلقت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قرينا الفاتحة الحمد لله”.

نبذة عن دعاء رجب

تعتبر الفنانة دعاء رجب من الفنانات اللاتي اشتركن فى العديد من المسلسلات الشهيرة ومنها كيد النسا مع فيفي عبده وسمية الخشاب.

أهم أعمال دعاء رجب

وشاركت دعاء رجب بمسلسل “كيد النسا” عام 2011 بطولة الفنانة سمية الخشاب، وظهرت بعدها بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولفتت الأنظار من خلالها لموهبتها منها مسلسل “خطوط حمراء” عام 2012 بطولة الفنان أحمد السقا، مسلسل “صاحب السعادة” عام 2014 بطولة الزعيم عادل إمام، فيلم “يوم مالوش لازمة” عام 2015 بطولة الفنان محمد هنيدي، ومسلسل “الكيف” عام 2016 بطولة الفنان باسم سمرة مرورًا بالعديد من الأعمال الناجحة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دعاء رجب كانت بمسلسل “اللعبة 3: اللعب مع الكبار” بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو وعرض عام 2022.

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