من داخل طائرتها الخاصة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بنشر صور جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من داخل طائرتها الخاصة.

وأبهرت ياسمين صبري جمهورها، وهي مرتدية جاكيت كلاسيك هادئ باللون الأبيض، مع تسريحة شعر بسيطة، لتكشف عن جمالها.

نالت صور ياسمين صبري إعجاب الكثير من المتابعين لديها، الذين عقلوا: "ملكة الجمال الحب ياسمين"، "أجمل وأشيك وأرقى وأحلى ياسمين صبري"، "ما شاء الله ثقافة وأدب واجهة مشرفة للبنت المصرية"، "تستاهلي كل شيء حلو"، "أيقونة عصرها وأجمل في عالمنا".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل رحيل الذي عرض في دراما رمضان 2024، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

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