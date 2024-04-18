بإطلاله مميزة ومختلفة.. أيتن عامر تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة أيتن عامر، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت أيتن، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة صيفية وألوان زاهية، مع تسريحة شعر مميزة.

وعلقت أيتن عامر على الصور، قائلة: "الدنيا هتبقى جنة لما تلقى بس واحدة جنبك ولا يمكن تلومك، حاسة بيك حاسة بهمومك، هي أجمل شيء في يومك هما ألف.. وهي واحدة".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: "منوره الدنيا يا ست الناس"، "إيه القمر ده"، "هو في قمر زي كده"، "إيه الكلام الحلو ده".

وشاركت أيتن عامر في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "، الذي تم الإعلان عن إيقاف عرضه وإحالة صناعه إلى النيابة العامة، أثار جدلا واسعا في الكويت، بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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