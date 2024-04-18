هنا الزاهد بأول تعليق لها على تشبيهها ببطلة فيلم “باربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على تشبيه الجمهور لها بالممثلة العالمية مارغو روبي، عبّرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بتشبيهها ببطلة الفيلم العالمي “باربي”، وذلك بعد عرض فيلمها الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة”.

وكان ظهور الزاهد في الفيلم بشعر أشقر قصير، هو ما أدى إلى مقارنتها بروبي التي جسدت شخصية “باربي” في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.

وعلّقت الزاهد على هذا التشبيه قائلةً: “أن أُشبَّه بباربي يعني لي الكثير، لم أفكر أبداً في أنني سأُشبَّه بها يوماً ما، لذا إذا اعتقد الناس أنني أشبهها، فهذا رائع، أشكرهم”.

يُذكر أن فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر منذ عرضه في دور السينما، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معاً حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة تغيّر مسار حياتهما، من التعاسة إلى السعادة.

“فاصل من اللحظات اللذيذة” هو بطولة: هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين، ومن إنتاج أحمد السبكي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.