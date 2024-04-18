نادر الأتات “تحت الأضواء”.. صور جديدة تحدث تفاعلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم اللبناني نادر الأتات صوراً جديدة له، ظهر من خلالها بـ”لوك” شبابي مميّز في لقطات مختلفة عن الصور التي ينشرها عادةً على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهر في إحدى الصور وهو يقفز عالياً وسط أجهزة الإضاءة والكاميرات في أحد الاستوديوهات.

وعلّق نادر الأتات على الصور الجديدة قائلًا: “تحت الأضواء”.

وأحدثت صور نادر الأتات تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم باللوك، وبظهوره المُحبب دائمًا على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصةً أن الصور التي ينشرها تعبّر عن شخصيته الراقية والمرحة في نفس الوقت.

على صعيد آخر، يستعد نادر الأتات لنشاطات فنية عدّة، إذ يضع في الفترة الراهنة لمساته الأخيرة على أغنية جديدة ستبصر النور بعد شهر رمضان المبارك.