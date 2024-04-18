انطلاق الموسم الخامس عشر من برنامج كوك استوديو في باكستان

ياسر رشاد - القاهرة -

انطلق الموسم الخامس عشر من البرنامج العالمي الشهير كوك استوديو في باكستان، وهو البرنامج الحائز على جائزة أكبر مصدر ثقافي من قبل وزارة الخارجية الباكستانية، وسيقدم في حلقاته 11 أغنية أصلية جديدة تعكس تنوع الثقافة واللغات والأنواع الموسيقية الباكستانية في تجارب ترتكز على شغف باكستان وحبها للموسيقى.

يعتبر هذا البرنامج الإنتاج الأول ل Warner Music South Asia، الذي يتولى عمليات تقديم الموسيقى المسجلة في بنغلاديش، نيبال، باكستان وسريلانكا، مع المنتج والمنسق Zulfiqar (Xulfi) Jabbar Khan على رأس الفريق فإن كل أغنية في الموسم الخامس عشر هي عبارة عن تعاون وقصة منسوجة بخيوط فنية.

سيعتمد الموسم على مجموعة من معطيات السرد البصري لأشهر المخرجين في باكستان، بما في ذلك Awais Gohar, Murtaza Niaz : Jamal Rahman, Zain Peerzada, Luke Azariah, الى جانب نجمي البرنامج stalwarts Zeeshan Parwezh وكمال خان.

يقول Xulfi: يحتفل هذا الموسم بقوة الفن الدائمة، وقوة الموسيقى - قوة الحب والدفء والتواصل، كل قصة هي عالم مبني على نسيج باكستان الثقافي الغني والمتنوع، تراثها ومستقبلها، مما يعزز الشعور بالتضامن المشترك من خلال الهوية الفنية.

وقال Volkan Onguc : أصبح برنامج كوك استوديو منصة عالمية، ومن المقرر أن يعتمد على نفس الإرث المتمثل في عرض المواهب والفنون المذهلة للموسيقيين الباكستانيين حول العالم.

مع أكثر من 24 مليون مشترك، وأكثر من 5 مليارات مشاهدة على المنصات الرقمية، والبث في أكثر من 180 دولة، يعود الفضل إلى منصة Coke Studio الباكستانية في سد الحواجز ورعاية الثقافة داخل جنوب آسيا، وتعزيز الشعور بالوحدة والتقدير للتراث المشترك، وتم إطلاق كوك استوديو في عام 2008 في باكستان ويضم فنانين معروفين وناشئين من مختلف الأنواع، وسرعان ما اكتسب عددًا كبيرًا من المتابعين المخلصين، وتوسع ليصبح امتيازًا موسيقيًا عالميًا.