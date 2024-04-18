شاهد.. شبيه عادل إمام يسرق الأضواء في عزاء الفنانة شيرين سيف النصر

في عزاء الفنانة المصرية الراحلة شيرين سيف النصر، أثار ظهور فنان شديد الشبه بالنجم الكبير عادل إمام دهشة الحضور من زملائه الفنانين. فقد صافحهم البعض معتقدين أنه الفنان عادل إمام نفسه، إلى أن اكتشفوا أنه في الحقيقة الفنان فكري عبد الحميد.

وكشف فكري عبد الحميد أنه يعمل في المجال الفني منذ سنوات طويلة، رغم عمله الأصلي كموظف في إحدى الصحف الحكومية المصرية. وسبق له العمل مع عادل إمام في عدد من المسرحيات والأفلام، مثل “الظلال” و”بودي غارد” و”بخيت وعديلة” و”الإرهاب والكباب”.

وأوضح فكري أن بعض الفنانين الحاضرين للعزاء كانوا يعتقدون أنه عادل إمام عند رؤيته في مواقع التصوير، وكانوا يصافحونه ويناجونه باسم الزعيم، إلى أن يخبرهم بالحقيقة. كما فوجئ الفنان أيمن عزب بحضوره، واعتقد أنه عادل إمام وقام باحتضانه.