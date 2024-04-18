"يلا بينا وباي من غير سلام".. باسم سمرة يكشف مصدر "إفيهات" عيسى الوزان في العتاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان باسم سمرة، عن مصدر قاموس "إفيهات" عيسى الوزان بطل مسلسل العتاولة، الذي عرض في دراما رمضان 2024.

وقال "سمرة"، في لقائه ببرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، إنه كان يراجع "الإفيهات" مع المخرج قبل تصوير المشاهد في العتاولة، مضيفًا: "في حاجات أنا قولتها وفي حاجات اتكلمت فيها مع المخرج، وقبل المشهد المخرج يقولي قول كذا وأنا أقوله إيه رأيك أقول الجملة دي، كان في روح حلوة ما بينا أثناء التصوير".

وأضاف أنه تم الانتهاء من تصوير "العتاولة" في 28 رمضان في لبنان، وأثناء عودتنا إلى القاهرة، لمسنا حفاوة الاستقبال وحب الناس وسعادتهم بالعمل الفني الذي عرض في رمضان، متابعًا: "أنا مكنتش متوقع النجاح الكبير اللي حققه مسلسل العتاولة، والمسلسل أخد حقه بزيادة ونجح على السوشيال ميديا".

مسلسل العتاولة، عُرض في رمضان 2024، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب،هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

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