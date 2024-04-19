سلمان خان يتعرّض لتهديدات بالقتل.. والشرطة تلقي القبض على مطلقي النار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألقت السلطات في مومباي القبض على عضوين من عصابة إجرامية سيئة السمعة بتهمة إطلاق النار على منزل الممثل البوليوودي سلمان خان، انتقاماً لقتل النجم اثنين من الظباء قبل عقود.

وفي التفاصيل، تمّ الإبلاغ عن حصول إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 14 نيسان (أبريل) خارج منزل سلمان خان في مقرّ إقامته في حي باندرا الراقي في مومباي.

وبحسب التقارير، قام شخصان على دراجة نارية بإطلاق النار على شقة خان بالطابق الأول، كما وأطلقا طلقات عدة في الهواء قبل أن يلوذا بالفرار. وكان الممثل الشهير في المنزل لحظة وقوع الحادثة.

وأشارت الشرطة إلى أنّه تمّ اعتقال الرجلين اللذين يبلغان من العمر 24 و21 عاماً يوم الثلثاء في ولاية غوجارات الغربية، حيث قال شرطي في منطقة كوتش: “تمكنا من تحديد مكان المتهمين بالقرب من معبد. وصل فريق من الشرطة إلى المعبد وألقى القبض على المتهمين”.

وبعد ساعات من وقوع الحادث، أعلن أنمول بيشنوي، شقيق رجل العصابات لورانس بيشنوي، مسؤوليته عن إطلاق النار، من خلال منشور شاركه على وسائل التواصل الاجتماعي، محذّراً الممثل من أنّ ما حدث كان “الإعلان التشويقي” فحسب.

الجدير ذكره هو أنّ خان أصبح هدفاً للعصابة منذ عام 1998، بعدما أطلق النار على اثنين من الظباء السوداء في رحلة صيد منذ عقدين من الزمن. وكان زعيم العصابة المسجون لورانس بيشنوي قد هدّد خان بالاغتيال في الماضي.

وتنحدر عصابة البيشنوي، المتهمة بارتكاب العديد من جرائم القتل والابتزاز، من طائفة دينية موجودة في الصحراء، تعتبر أنّ هذه الحيوانات تقمّص لمرشدهم الروحي.