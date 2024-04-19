كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2024 03:49 صباحاً - احتفلت الفنانتين اللبنانية نادين نسيب نجيم والسورية سلافة معمار على طريقتها بنجاح اعمالهما التي عرضت ضمن الموسم الرمضاني 2024.
وفي التفاصيل، فقد احتفلت النجمتين بـ نجاح مسلسل 2024 التي لعبت فيه نادين دور سما، ومسلسل ولاد بديعة التي لعبت فيه سلافة دور سكر، وظهرا في فيديوهات وهم يرقصا معاً أمام قوالب الكيك.
الاحتفال أقيم في منزل محمد قيس في بيروت والذي قام بدعوتهم احتفالاً بنجاحهم، وشاركت نادين العديد من الصور والفيديوهات على ستوري إنستقرام.. وكتبت على واحدة منها “أحبها كثيراً”.
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كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص تجمع نادين نسيب نجيم وسلافة معمار احتفالا بنجاح “ولاد بديعة” و”2024″… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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