خاص بالفيديو- الأب وسام معلوف: هناك أشخاص حاولوا تدميرنا.. لم يؤثروا علينا بل دمروا الفقراء

ميرنا وليد - بيروت - بتاريخ 13 نيسان، أقام الأب وسام معلوف، مؤسس جمعية رسالة حياة العالمية، احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي 25 سنة على تأسيس الجمعية بالتعاون مع مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني.

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حضر العديد من الشخصيات والنجوم والاعلاميين وقدمت الحفل الزميلة نوال ليشع عبود. وقد تخلل هذا الاحتفال توزيع أوسمة تكريمية تقدير ومحبة لكل من رافق هذه الجمعية ودعمها.

البداية كانت مع النجم وسام حنا الذي ادلى بشهادة حياة في بداية الحفل بالاضافة الى اشخاص من مختلف فئات المجتمع..

وأجرت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر العديد من اللقاءات مع الشخصيات الحاضرة في الاحتفالية نستهلها بمقابلة مع الأب وسام معلوف تتابعونها في الفيديو المرفق أدناه: