ديف تشابيل للمرّة الأولى في العالم العربي ضمن “أسبوع أبوظبي للكوميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن “أسبوع أبوظبي للكوميديا” عن تقديم عروض كوميدية حصرية مع نجم الكوميديا الحائز جائزة “إيمي” ديف تشابيل، لينضم إلى مجموعة من ألمع النجوم في الفعالية الأولى من نوعها في العاصمة الإماراتية، والتي تُقام على جزيرة ياس بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال شهر أيار (مايو) المقبل وتحت رعاية “لايف نيشن الشرق الأوسط”. وتعِد الفعالية المميزة ضيوفها من عشاق الكوميديا بتجربة حصرية مفعمة بالمرح والضحك مع النجم المحبوب في 23 أيار بالاتحاد أرينا. وتتوافر تذاكر العرض ابتداءً من العاشرة صباحاً في 23 نيسان (أبريل).

ويحظى تشابيل بشهرة واسعة من خلال مسلسله “تشابيلز شو” وعروض الكوميديا الارتجالية الناجحة، ويشارك خبرته الواسعة من الكوميديا الفريدة مع ضيوف أسبوع أبوظبي للكوميديا، مما يضمن استمتاعهم بتجربة ترفيهية لا تُضاهى.

وأضفت إبداعات تشابيل الكوميدية المميزة لمسة حيوية على الكوميديا الأميركية، حيث يمكن التعرف على أسلوبه الفريد الذي يجمع بين التجارب الشخصية والاجتماعية من خلال عروضه الخاصة على شبكة “نتفلكس”. ويتميز الممثل الكوميدي الموهوب بقدرته على الخوض في القضايا المجتمعية المعقّدة بمزيج من الصدق والذكاء، مما منحه شعبية واسعة بين الجماهير.

وترك النجم الكوميدي ديف تشابيل بصمة استثنائية في عرضه المباشر المميز الذي أُُقيم في مركز دبي التجاري العالمي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. ولاقى أسلوبه الكوميدي الجريء استحساناً كبيراً في مختلف أنحاء العالم، والذي ساهم في حصوله على قاعدة واسعة من المعجبين.

ولا يتوقف الترفيه عند هذا الحدّ، بل يستضيف “أسبوع أبوظبي للكوميديا” كوكبة من ألمع نجوم الكوميديا العالميين، ويستهل الفعاليات المبدع عزيز أنصاري، يليه عرض مليء بالضحك لأندرو شولتز. ويثري الثنائي الرائع باسم يوسف ومز جبراني أجواء المسرح بمزيدٍ من الترفيه بأسلوبهما الكوميدي المميز، ويتبعهما توم سيغورا بعرضه الفريد، ليختتم فعاليات الأسبوع النجم العالمي كريس تاكر بعرضٍ مسائي لا يفوّت. وتساهم هذه الكوكبة المميزة من النجوم في إثراء الدورة الأولى من أبوظبي للكوميديا بأجواءٍ مليئة بالضحك والترفيه ترتقي إلى مستوى تطلّعات الحضور.