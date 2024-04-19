بعد اعتذار باسم سمرة منها.. نيللي كريم تردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت النجمة المصرية نيللي كريم على اعتذار مواطنها وزميلها الفنان باسم سمرة إليها وإلى زوجها هشام عاشور، بقولها: “حصل خير يا عبد المجيد” في إشارة إلى اسم الشخصية التي جسّدها أمامها في مسلسل “بنت اسمها ذات”.

وأضافت نيللي من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “أنا عارفة إن قلبك أبيض، وخصوصاً عمر ما كان بينا غير كل خير”.

وقال سمرة خلال استضافته في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “كلام الناس”: “اكتشفت إن المنتج غاوي نقل كلام والوقيعة بين الناس”.

وتابع في حواره مع الإعلامية المصرية ياسمين عز عبر قناة “mbc مصر”: “أنا أعتذر لنيللي على الهواء وأقول لها أنت أختي وحبيبتي وأنا أتعلّم منك التمثيل وأتعلّم من أحمد السقا، وزوجها شخص راقٍ، وزعلت من رامز جلال لأنه لم يخبرني بأننا في التصوير”.

وكان باسم سمرة قد حلّ ضيفاً على برنامج “رامز جاب من الآخر” حيث سأله الفنان رامز جلال عن سبب تصريحه بأنه علّم نيللي كريم التمثيل، فأجاب: “أنا ونيللي كنا هنشتغل مع بعض في عمل فني، بس اتجوزت وجابت زوجها يمثّل مكاني، زوجها بتاع إسكواش بس كان عايز يمثّل فخدته مكاني في العمل ده”.