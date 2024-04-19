احتفلت الفنانة السعودية ريم العلي، نجمة مسلسل “الشرار”، بزفافها في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن والشهيرات.

وتصدرت إطلالة ريم العلي حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى العديد منهم على جمالها وأناقتها.

ونشرت ريم مقطع فيديو يظهر لحظة دخولها قاعة الاحتفال برفقة والدها، وعلقت عليه “عزوتي بابا”، فيما لم تكشف عن هوية عريسها.

وحظيت ريم العلي بتلقي العديد من التهاني والمباركات بهذه المناسبة السعيدة من زملائها في الوسط الفني ومحبيها.

وتناولت بعض التعليقات الطريفة شخصية “سارة” الشريرة التي أدتها ريم العلي في مسلسل “الشرار”، والتي تضمنت مقارنات بين شخصيتها في المسلسل وشخصيتها في الحياة الواقعية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: ريم العلي تحتفل بزفافها في حفل ضخم.. وإطلالتها تُثير تفاعل المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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