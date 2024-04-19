شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: شخصيات صلاح السعدني بالدراما راسخة في وجداننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني الكثير من الشخصيات والأدوار في أعماله المتعددة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، وهذه الشخصيات لم ولن تمحي من ذاكرة الشعب العربي، فقدم لنا عبقري فن التشخيص الكثير من الأدوار والشخصيات ما بين الفلاح المتمسك بأصوله والثورجي وابن البلد، وصاحب المبادئ في الأحياء الشعبية، والشهم خفيف الظل، وغيرها من الأدوار لكن سيظل هناك عدة أدوار لا ينساها جمهوره أبدا لأنها كانت علامات في سجل الدراما ومنها الأسطى حسن في مسلسل "أرابيسك"، و"نصر وهدان القط" فى "حلم الجنوبى"، والعمدة سليمان غانم في " ليالي الحلمية " الذي منح السعدني لقب عمدة الدراما المصرية والعربية.

صلاح السعدني هو ابن مسرح الجامعة واستفاد جدا من هذا المسرح الذي كان وقتها أكاديمية فنون ومعهد لخروج الفنانين وخرج منه فنانين كبار منهم صديق السعدني وهو النجم عادل امام ومحمود عبد العزيز وغيرهم ، أما صلاح السعدني فقد بدأت موهبته في الظهور بعدما التحق بكلية الزراعة ومن قبلها كانت بوادر موهبة في مدرسة السعيدية التي خرج منها الكثير من النجوم مثلها مثل كلية الزراعة أيضا فقد تعرف السعدني في الكلية علي عادل إمام وسعيد صالح ونور الشريف وبدأت تسطع نجوميتهم فى مسرح الجامعة.

صلاح السعدني قدم للسينما أيضًا عددًا لا بأس به من الأفلام منها : (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية علي الممر، طائر الليل الحزين، فتوة الناس الغلابة، مهمة صعبة جدا، قضية عم أحمد، الموظفون في الأرض، بنات في ورطة، شحاتين ونبلاء، لعدم كفاية الأدلة) وفي المسرح قدم الكثير من الأعمال فهو فنان مسرحي كبير صلاح السعدني كان محبا جدا لفن المسرح ولا ينقطع عنه مطلقا وقدم لنا الكثير من الأعمال الرائعة والمتنوعة ما بين مسرح القطاع الخاص ومسرح الدولة، ومن أشهر أعماله المسرحية : (الملك هو الملك) الذي شاركه فيه المطرب محمد منير وحققا بهذا العمل نجاحا أسطوريا وظل يعرض لفترة كبيرة جدا ، كما أنه قدم في مسرح القطاع الخاص مسرحيات مثل : " باللو باللو" وحققت أيضا هذه المسرحية نجاحا كبيرا ومازالت تعرض عبر القنوات الفضائية ونستمتع بها ، وفي مسرح الدولة قدم لنا روائع مسرحية من الاعمال ذات القيمة والمضمون ومنها : زهرة الصبار، ثورة الموتي، الناصر صلاح الدين).