شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني.. وابنه أحمد يرافق جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل، جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، ورافق الفنان أحمد السعدني جثمان والده.

حضر كل من سليمان عيد وعلي ربيع والمخرج محمد ياسين والمخرج عمر عبد العزيز والفنان مجدي كامل والفنانة روجينا والغنان أيمن عزب والمخرج رامي امام ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.

كما حضر كل من أحمد السقا وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واحمد رزق وهنادي مهنا ومدحت تيخا، النجمان احمد حلمي ومني زكي والفنان محمود البزاوي وغادة عادل وهنا الزاهد والاعلامية انجي علي والمخرج خالد جلال.

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم صلاح السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور، كما تالق من خلال مسلسل "أرابيسك" الذى يعد علامة فارقة في مشواره الفني.



غادة عادل



فتوح أحمد



مجدى كامل



محمد محمود عبد العزيز



منى زكى



هانى مهنا



هنا الزاهد وانجي على



هنادى مهنا



أحمد السعدنى يرافق جثمان والده



أحمد السقا



أحمد السعدنى



احمد السقا



أحمد حلمى ومنى زكى



البزاوى



السقا ورزق



ايهاب فهمى



جنازة صلاح السعدنى (1)



جنازة صلاح السعدنى (24)



جنازة صلاح السعدنى (28)



جنازة صلاح السعدنى (32)



جنازة صلاح السعدنى (34)



جنازة صلاح السعدنى (42)



صور من الجنازة (2)



صور من الجنازة



صور من جنازة صلاح السعدنى