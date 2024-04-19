شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى الفنان صلاح السعدني وتعتذر عن عدم حضورها الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا على نعى الفنان الكبير صلاح السعدنى من خلال حسابها على موقع إنستجرام وكتبت: "فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصري، الفنان القدير صلاح السعدنى".

وأضافت: "خالص عزائى للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان"، ثم اختتمت كلامها معتذرة عن عدم حضور الجنازة بسبب عدم تواجدها في مصر.



يسرا عن صلاح السعدنى

هذا وشيعت منذ قليل، جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، ورافق الفنان أحمد السعدني جثمان والده.

حضر كل من سليمان عيد وعلي ربيع والمخرج محمد ياسين والمخرج عمر عبد العزيز والفنان مجدي كامل والفنانة روجينا والغنان أيمن عزب والمخرج رامي امام ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.

كما حضر كل من أحمد السقا وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واحمد رزق وهنادي مهنا ومدحت تيخا، النجمان احمد حلمي ومني زكي والفنان محمود البزاوي وغادة عادل وهنا الزاهد والاعلامية انجي علي والمخرج خالد جلال.

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.