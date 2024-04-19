شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات.. وحضور كبير لنجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان الفنان صلاح السعدني لمقابر العائلة بطريق الواحات، وسط حضور كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد حلمي ومني زكي وهنادي مهنا ومايان السيد وأحمد فهمي وصلاح عبد الله.

وحضر كل من سليمان عيد وعلي ربيع والمخرج محمد ياسين والمخرج عمر عبد العزيز والفنان مجدي كامل والفنانة روجينا والفنان أيمن عزب والمخرج رامي امام ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.

كما حضر كل من أحمد السقا واشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واحمد رزق وهنادي مهنا ومدحت تيخا، النجمان احمد حلمي ومني زكي والفنان محمود البزاوي وغادة عادل وهنا الزاهد والاعلامية انجي علي والمخرج خالد جلال

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم صلاح السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور، كما تالق من خلال مسلسل "أرابيسك" الذى يعد علامة فارقة في مشواره الفني.



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (11)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (1)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (2)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (3)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (4)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (5)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (6)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (7)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (8)



دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات (9)