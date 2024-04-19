خالد النبوي يودع صلاح السعدني برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان خالد النبوي، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "النبوي" صورة للراحل صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونعاه قائلا: "مع السلامة وألف رحمة ونور عليك، صلاح السعدني النجم الفنان الكبير المحب للجميع عنوان السلام النفسي، الشغل معاك كان علام والإنصات لك في أي مجلس متعة، مع السلامة وألف رحمة يارب".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني.

صلاح السعدني من أبرز نجوم الفن المصري، وقدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

يذكر أن الفنان خالد النبوي عرض له مؤخرًا مسلسل "إمبراطورية م" ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.



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