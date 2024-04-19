شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطي يطمئن محبيه على حالته الصحية: الحمد لله بقيت بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان سامح الصريطي جمهوره، على حالته الصحية، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله أنا بخير وخرجت من المستشفى والحمد لله أشكر كل من قام بالاطمئنان عليا".

وأكد أنه حرص على التواجد في جنازة صديقه الراحل الفنان صلاح السعدني.

تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي

وكان سامح الصريطي تعرض الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة، ونقل إلى أحد المستشفيات لإجراء التحاليل الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

وقال سامح الصريطي مؤخرا زوجتي هي بتدفعنى للعمل وتشجعنى وتقولى الناس بتبحك عشان خاطرى متبعدش عن الناس حتى لو مشهد وبعد ما أعتذر عن العمل أرجع تانى ويطلع رأيها صح".



سامح الصريطي

وعن كواليس زواجه بالمطربة حنان، قال: "عندما زرتها لأول مرة، رأيت أنها فرصة مناسبة لأتقدم إليها، وقلت لها تلك الجملة، وكنت أعلم حبها للبقدونس، فأحضرت لها حزمة بقدونس، وكنت أريد أن أقول لها من خلال إحضاري لها، أنني مازلت أتذكر أنك تحبين البقدونس، لذلك أحضرته لكي، وكنت أخبئه خلف ظهري، وتقمصت دور روميو".

وتابع: "لم أطلب منها رد في نفس اليوم الذي طلبت فيه يدها، على الرغم من أنني كنت أعلم أنها كانت ستوافق، ولكنني أردت أن أمهلها لكي تفكر في الأمر، وبعدها سافرت ألمانيا، وبدأنا نتحدث كما لو كنت لم أقل لها شيء، وكنا نتعامل بشكل طبيعي، حتى شعرت من إجابتها أنها موافقة".



