شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي ينعي الراحل صلاح السعدني: أحد قامات الفن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الراحل صلاح السعدني، والذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب: "الله يرحم صلاح السعدني ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة.. أحد قامات الفن المصري".

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضًا مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".