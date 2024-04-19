محمود البزاوي يودع صلاح السعدني ويستعيد ذكرياته في منزل "آل سعدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان محمود البزاوي، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "البزاوي" صورة للراحل صلاح السعدني برفقة شقيقه الصحفي والكاتب الراحل محمود السعدني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ونعاه قائلا: "الله يرحمك يا عم صلاح أنت وحمايا وأبويا التاني عم محمود السعدني، عم صلاح من الناس اللي أثروا فيا بشكل كبير من أول يوم دخلت بيت آل سعدني، البيت العامر بكل شيء مفيد ثقافة وفن وحضور عند كل أفراد العيلة يخطف العين، عم صلاح علمني ويمكن أنا مش واخد بالي زي ما عم محمود علمني وأنا مش واخد بالي، لأن القعدة معاهم بمجرد سماع اللي بيتقال طلع علام وأنا عرفت ده لما كبرت وبقى جوايا مخزون من المعلومات والثقافة بسبب وجودي وسط كبار ال سعدني عم محمود وعم صلاح".

وقام بوداعه: "شكرًا لمن شكلوا جزء كبير من معرفتي وثقافتي وربنا يجمعكم ببعض في الجنة".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي.

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