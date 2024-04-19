محمد ممدوح يعوض غيابه عن دراما رمضان بستة أفلام دفعة واحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الفنان المصري محمد ممدوح حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى حيث يشارك في عدد كبير من الأفلام الجديدة ما بين المعروض في صالات السينما أو المنتظر عرضه قريباً وكذلك الذي يتواصل تصويره، ليعوض ممدوح غيابه عن موسم دراما رمضان 2024 بالتواجد في 6 أفلام دفعة واحدة.

البداية بفيلم “شقو” الذي انطلق عرضه في موسم عيد الفطر السينمائى 2024، ويتصدر إيرادات الموسم بتحقيقه إيرادات اقتربت من 44 مليون جنيه، ويشارك محمد ممدوح في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

ثاني أفلام محمد ممدوح المنتظرة خلال الفترة المقبلة، “السرب” المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 1 مايو المقبل. والفيلم بطولة أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، صبا مبارك والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ويدخل محمد ممدوح منافسات عيد الأضحى السينمائي 2024 بفيلمين الأول هو “ولاد رزق – القاضية” ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، ماجد الكدواني، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، وضيوف الشرف تايسون فيوري، كريم عبد العزيز، أسماء جلال والفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان.

وكذلك فيلم “أهل الكهف” الذي يضم عدداً كبيراً من الفنانين منهم : خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ويستعد محمد ممدوح لاستئناف تصوير فيلم “اكس مراتي” الذي تم تصوير يومين في أحداثه مطلع العام الجاري وتوقف بسبب انشغال الأبطال بمسلسلات رمضان 2024، ويجمع الفيلم محمد ممدوح وهشام ماجد وأمينة خليل، والعمل من تأليف كريم كيمز وإخراج معتز التوني. وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول مشاكل الأزواج.

ويدخل محمد ممدوح سادس أفلامه خلال الفترة المقبلة خلال فيلم “دودي جارد” الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وينطلق تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.