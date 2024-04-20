آمال ماهر تشعل حماس الجمهور بحفلها في كايرو فستيفال بعد غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحيي الفنانة آمال ماهر حفلها الغنائي الساهر مساء اليوم الجمعة والذي يقام على مسرح كايرو فستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس.

ولفتت " آمال ماهر" الأنظار فور صعودها على المسرح حيث ظهرت بفستان أزرق أنيق وقامت بتحية الجمهور المتواجد بالحفل كما أعربت عن سعادتها بعودتها بعد غياب.

واختارت " آمال" باقة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها "أنا الحب" والتي اختارتها لتبدأ بها الحفل، كما طالبها الجمهور غناء أغنيتها الشهيرة "سكة السلامة" وهو ما لبته " آمال" وقاموا بترديد كلمات الأغنية معها.

كما كشفت " آمال ماهر" خلال الساعات القليلة الماضية عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل تحت شعار "كامل العدد" وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وقامت بتوجيه الشكر والتحية لجمهورها قائلة: "شكرًا لجمهوري العزيز، وأنا متحمسة جدًا أني أشوفكم على مسرح ماركي في كايرو فيستيفال سيتي".

اقرأ أيضا:

بالصور| منى زكي وأحمد حلمي يشاركان في وداع صلاح السعدني لمثواه الأخير

بالصور| محمود الخطيب يودع صلاح السعدني لمثواه الأخير