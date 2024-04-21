لماذا يغيب أكرم السعدني عن حضور عزاء عمه صلاح السعدني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الإعلامية هالة محمود السعدني، تعذر حضور شقيقها الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عن عزاء عمهم الفنان الراحل صلاح السعدني، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، إذ رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية عن عمر 81 عاما.

هالة محمود السعدني، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت صور شقيقها الكاتب الصحفي أكرم السعدني، من داخل مطار "هيثرو" في بريطانيا، وكتبت "أكرم وقع في مطار هيثرو وهو في طريقه لركوب الطيارة لحضور العزاء.. للأسف مُنع من ركوب الطيارة.. الحالة لا تسمح".

نقابة المهن التمثيلية، كانت قد أعلنت إقامة عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مساء اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.