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شريف منير ينفي تصريح حسن شاكوش عنه: هذا الكلام لم يصدر مني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حسم الفنان شريف منير، الجدل حول تصريحات مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، بشأن أنه نصحه بتقديم اغاني وطنية.

الفنان شريف منير، عبر صفحته في موقع "إنستجرام "، أعاد نشر تصريحا منسوبا لمغني المهرجانات حسن شاكوش، يقول فيه: "أنا قصدي شريف منير، اللي قال انت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر".

وعلق الفنان شريف منير، وكتب: "خبر غير صحيح، وهذا الكلام لم يصدر مني".

يذكر أن المطرب الكبير محمد منير، سبق وأعلن في تصريحات عبر القنوات الفضائية، عدم صحة ما ردده مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، بشأن كونه الأصلح لتقديم أغاني وطنية لمصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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